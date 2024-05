Moser weiter in Top-Form – EM-Limitenjagd in Brühl

Angelica Moser

Moser erneut über 4,70 Meter

Stabhochspringerin Angelica Moser hat am Meeting in Nancy ihre Top-Form bestätigt. Eine Woche nach ihrem Sieg am Diamond-League-Meeting in Marrakesch setzte sich die Zürcherin in Frankreich mit 4,71 m durch. Moser schaffte die Höhe im 3. Versuch, nachdem sie zuvor fehlerlos geblieben war. Den Freiluft-Schweizer Rekord hält seit 8 Jahren Nicole Büchler mit 4,78 m.

5 Sprinter:innen knacken EM-Limite

Am Mai-Meeting der Leichtathleten in Brühl haben Salomé Kora über 100 m sowie Timothé Mumenthaler, William Reais, Léonie Pointet und Sarah Atcho-Jaquier (alle über 200 m) die Limite für die Europameisterschaften in Rom unterboten. Über 100 m gewann Kora in starken 11,16 Sekunden das Duell mit Hallenmeisterin Géraldine Frey (11,31). Kora und Frey unterstrichen mit den Plätzen 1 und 2 ihre Ambitionen auf einen Startplatz an den Titelkämpfen in Italiens Hauptstadt vom 7. bis 12. Juni. Über 100 m gesetzt ist Mujinga Kambundji. Die Selektionskommission von Swiss Athletics entscheidet nächste Woche, welche Athletinnen und Athleten die Schweiz in Rom vertreten werden.