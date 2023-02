Legende: Strahlende Siegerin Mujinga Kambundji. Keystone/EPA/Tytus Zmijewski

Hallenmeeting in Torun: Schweizer Quartett brilliert

Mujinga Kambundji hat beim Hallenmeeting im polnischen Torun das Rennen über 60 m gewonnen. Die Bernerin setzte sich gegen namhafte Gegnerinnen wie die Polin Ewa Swoboda und die Amerikanerin Kayla White durch und verbesserte ihre Schweizer Saisonbestzeit auf 7,06 Sekunden. Ebenfalls im Final stand Géraldine Frey, die in persönlicher Saisonbestleistung von 7,22 Fünfte wurde und die bereits erfüllte Limite für die Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) bestätigte. Über 60 m Hürden lief Ditaji Kambundji im Final in 7,94 Sekunden auf Platz 5. Die Limite für die Hallen-EM hatte sie bereits dank einer Zeit von 8,01 im Vorlauf unterboten. Tom Elmer blieb über 1500 m in 3:39,17 Minuten erstmals in der Halle unter 3:40 Minuten und liegt in der ewigen Schweizer Bestenliste neu an 3. Stelle.