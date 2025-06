Legende: Blickt gebannt auf die Zeittafel Timothé Mumenthaler. KEYSTONE/Martial Trezzini

100 m: Mumenthaler neu die nationale Nummer 3

Timothé Mumenthaler hat seine starke Form auch beim Meeting AtleticaGenève unter Beweis gestellt. Nachdem der 22-Jährige vor 9 Tagen beim Diamond-League-Meeting in Oslo schon seine persönliche Bestzeit über 200 m auf 20,27 Sekunden gesenkt hatte, lief er die 100 m im Vorlauf am Samstagnachmittag in 10,13 Sekunden. Damit rückt Mumenthaler, dem auch in der «Königsdisziplin» grosses Potenzial attestiert wird, zur nationalen Nummer 3 auf. Schneller als der 200-m-Europameister waren erst der mittlerweile Doping-gesperrte Alex Wilson (10,08 s) und Silvan Wicki (10,11 s).