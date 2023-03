Legende: Ist für die sportliche Entwicklung der Sprint-Staffel zuständig Raphaël Monachon. Keystone/Jean-Christophe Bott

Monachon und Haas übernehmen Sprint-Staffel

Nach dem Rücktritt von Adrian Rothenbühler als Trainer der Sprint-Staffel der Frauen hat Swiss Athletics eine neue Lösung gefunden. Raphaël Monachon und Peter Haas übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Für den 50-jährigen Monachon ist es eine Rückkehr, er war von 2018 bis 2021 der Vorgänger von Rothenbühler. Unter seiner Führung gelang den Schweizerinnen mit den 4. Plätzen an der WM 2019 und an den Olympischen Spielen 2021 der Sprung in die absolute Weltspitze. Der frühere Hürdensprinter ist für die sportliche Entwicklung und damit auch die Trainingsgestaltung zuständig. Haas übernimmt insbesondere Aufgaben im Bereich der Planung. Der 68-Jährige war von 2004 bis 2018 Leistungssportchef von Swiss Athletics. Zuletzt coachte Haas die 4x400-m-Staffel der Frauen. Dieses Amt übernimmt nun Kenny Guex, der als Cheftrainer für die Bereiche Sprint/Hürden/Staffeln angestellt ist. In der kommenden Saison bildet die WM in Budapest vom 19. bis 27. August den Höhepunkt. Beide Frauen-Staffeln haben die Qualifikations-Kriterien bereits erfüllt.