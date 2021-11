Siebenkampf: Ruckstuhl trainiert künftig in Zürich

Die Schweizer Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl wechselt nach einer missglückten und von Fussproblemen geprägten Saison ihr persönliches Umfeld. Die 23-Jährige vom STV Altbüron trainiert neu in Zürich in der Mehrkämpferinnen-Gruppe von Manuel Evangelista und hofft dadurch auf neue Impulse. Ruckstuhl hatte bisher mehrere Trainer, hauptverantwortlich war Terry McHugh. Wegen ihrer Probleme hatte sich die Schweizer Rekordhalterin unter anderem nicht für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren können.