Legende: Macht frühzeitig Saisonschluss Noah Lyles. KEYSTONE/Ennio Leanza

100 m: Lyles läuft diese Saison nicht mehr

Noah Lyles wird in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Der Amerikaner, der an der WM in Budapest die Titel über 100 m, 200 m und mit der Sprintstaffel gewonnen hat, und am Donnerstag noch an Weltklasse Zürich gelaufen ist, hat auf der Plattform X (vormals Twitter) das vorzeitige Saisonende bekannt gegeben. Begründet hat Lyles seinen Entscheid nicht.