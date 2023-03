Marathon: Starker Abraham in Barcelona

Sein Ziel war die Olympia-Limite – und diese erreichte Tadesse Abraham beim Marathon in Barcelona auf überzeugende Art und Weise. Der Schweizer Rekordhalter kam in 2:06:43 Stunden als Sechster an und unterbot die Richtzeit für Paris 2024 um 87 Sekunden. Damit wird der Läufer des LC Uster im kommenden Sommer seine 3. Olympischen Spiele bestreiten können. Die nationale Bestleistung, die er vor 11 Monaten bei seinem letzten Marathon-Start in Zürich aufgestellt hatte, verpasste der 40-jährige Abraham bloss um 5 Sekunden. Den Sieg in Barcelona sicherte sich Marius Kimutai aus Bahrain mit Streckenrekord in 2:05:06 Stunden.