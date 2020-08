Legende: Verpasst den Diamond-League-Start Conseslus Kipruto. imago images

Kipruto in Monaco nicht dabei

Der kenianische Olympiasieger und Weltmeister über 3000 m Steeple, Conseslus Kipruto, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und verpasst den Start der Diamond League in Monaco am kommenden Freitag. Der 25-Jährige wurde bei einem medizinischen Check der kenianischen Mannschaft vor dem Abflug zum traditionsreichen Leichtathletik-Meeting positiv getestet, teilte er der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. «Es ist sehr enttäuschend, dass ich nach meinem harten Training in der Pandemie-Phase dieses Jahr möglicherweise nicht mehr antreten kann», sagte Kipruto: «Aber meine Gesundheit ist wichtiger.» Er sei derzeit symptomfrei und warte auf weitere Hinweise der Ärzte.