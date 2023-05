Legende: Schnell unterwegs Maria Perez. Archivbild Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Gehen: Weltrekord über 35 km

Die Spanierin Maria Perez hat das 35-km-Rennen der Frauen an den Team-Europameisterschaften im Gehen gewonnen und dabei einen Weltrekord aufgestellt. Sie legte die Strecke an der Gold-Veranstaltung der World Athletics Race Walking Tour in Podebrady (Tschechien) in 2:37:15 Stunden zurück. Damit unterbot sie die bisherige Bestmarke um satte 29 Sekunden. Gehalten wurde diese von der peruanischen Weltmeisterin Kimberly Garcia, die ihn im März im slowakischen Dudince aufgestellt hatte. Das 35-km-Gehen ist ein relativ junger Wettbewerb. 2022 wurde er offiziell eingeführt und bei den Weltmeisterschaften in Oregon ins Programm aufgenommen.

00:39 Video Archiv: Geherin Garcia Leon wird Weltmeisterin über 35 km Aus Sport-Clip vom 23.07.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

100 m: Kerley startet mit Sieg in die Saison

Sprint-Star Fred Kerley ist standesgemäss ins WM-Jahr gestartet. Der US-Amerikaner, Weltmeister über 100 m, setzte sich beim Seiko Golden Grand Prix in Yokohama in 9,88 Sekunden locker vor dem Australier Rohan Browning (10,11 Sekunden) durch. Für Kerley war es der erste Start in diesem Jahr über 100 m, zuvor war er über 200 m und 400 m auf die Bahn gegangen.