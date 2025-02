Legende: Überzeugte in der Halle Ricky Petrucciani. IMAGO/Beautiful Sports

400 m: Petrucciani mit starker Zeit

Ricky Petrucciani überzeugte beim Top-Meeting im tschechischen Ostrava mit seiner zweitbesten Zeit unter dem Hallendach. Der 400-m-Läufer wurde als Vierter in 46,47 Sekunden gestoppt. Erst einmal hatte Petrucciani, der EM-Zweite von München 2022, die zwei Bahnrunden in der Halle schneller absolviert – 2023 in Magglingen (46,27). In der nationalen Allzeit-Bestenliste liegt der Tessiner damit weiterhin auf Position 3 hinter Alain Rohr (45,92) und Lionel Spitz (46,14). Vergangenen Herbst hatte sich der 24-Jährige neu ausgerichtet und sich der internationalen Trainingsgruppe von Laurent Meuwly im niederländischen Papendal angeschlossen.