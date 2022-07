Legende: Auf dem harten Boden der Tatsachen angelangt Nijel Amos (hier nach seinem Medaillengewinn 2012 in der englischen Hauptstadt). Keystone/LEE JIN-MAN

800 m: Amos mit positivem Dopingtest

Der 800-m-Läufer Nijel Amos aus Botswana ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig gesperrt worden. Der 28-jährige Athlet hätte an der WM Eugene (ab 15. Juli) nicht zum engsten Favoritenkreis gezählt, obwohl er 2012 bei den Olympischen Spielen in London 1:41,73 Minuten den drittbesten Wert aller Zeiten geschafft hat. Die Silbermedaille von London blieb sein einziger Podestplatz an einem Grossanlass bei der Elite.