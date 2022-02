Legende: Ihm läuft's Jonas Raess. Keystone

5000 m: Raess knöpft Ryffel den Rekord ab

Jonas Raess hat beim Hallen-Meeting in Boston geglänzt. Der 27-Jährige des LC Regensdorf verbesserte über 5000 m in 13:07,95 Minuten den 1985 aufgestellten Schweizer Indoor-Rekord von Markus Ryffel um mehr als 26 Sekunden und erfüllte damit bereits die Limite für die WM im Juli im amerikanischen Eugene. Vor einer Woche hatte Raess bereits den Schweizer Rekord über 3000 m an sich gerissen.

60 m Hürden: Kambundji mit internationaler Topzeit

Am 2. Tag des Hallen-Meetings in Magglingen sorgte die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji für die Glanzleistung des Tages: In 7,98 Sekunden realisierte sie einen Schweizer U23-Rekord. In der internationalen Saisonbestenliste reihte sich die 19-jährige Bernerin damit an 3. Position ein und erreichte locker die Limite für die Hallen-WM in Belgrad vom März. Als einzige Schweizerin lief Julie Baumann jemals schneller. Zwei starke Rennen zeigte die Sprinterin Géraldine Frey über 60 m. Im Vorlauf gelang der Zugerin mit 7,25 Sekunden die drittschnellste Zeit in der Schweizer Allzeit-Bestenliste.