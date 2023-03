Legende: Stellte Christian Belz und Markus Ryffel in den Schatten Jonas Raess (Archivbild). Keystone/AMANDA LOMAN

10'000 m: Raess' Debüt mehr als geglückt

Langstreckenläufer Jonas Raess ist in den USA ein fantastisches Debüt über 10'000 m gelungen: Im kalifornischen San Juan Capistrano lief der bald 29-Jährige vom LC Regensdorf die 25 Bahnrunden in 27:26,40 Minuten und beendete das Rennen als Fünfter. Hinter dem nationalen Rekordhalter Julien Wanders (27:17,29) ist Raess nun der zweitschnellste Schweizer der Geschichte über diese Distanz. In der Allzeit-Bestenliste liegt er unter anderem vor den ehemaligen Schweizer Rekordhaltern Christian Belz und Markus Ryffel. Im letzten Jahr liefen nur drei Europäer die 10'000 m schneller als Raess.