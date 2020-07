Legende: Wollte in Amstetten höher hinaus Géraldine Ruckstuhl, hier beim Speerwurf. imago images

Ruckstuhl patzt im Hochsprung

Géraldine Ruckstuhl musste beim Stunden-Siebenkampf im österreichischen Amstetten einen Dämpfer hinnehmen. Die U23-Europameisterin riss im Hochsprung dreimal auf der Einstiegshöhe. Wegen des Nullers erreichte die Luzernerin bloss 5026 Punkte. Die Österreicherin Ivona Dadic hingegen stellte mit 6235 Zählern einen inoffiziellen Weltrekord im nur eine Stunde dauernden Siebenkampf auf.

Meeting Gateshead abgesagt

Das auf den 12. September verschobene Diamond-League-Meeting im britischen Gateshead wurde wegen der Coronavirus-Krise abgesagt. Nach Paris, Eugene, Rabat und London warf somit das 5. Meeting der höchsten Serie das Handtuch. Eine übergreifende Diamond-League-Serie findet 2020 allerdings nicht statt. Weltklasse Zürich hatte Anfangs Juli mit den «Inspiration Games» aufgewartet, die Athletissima findet am 2. September in Form eines Stabhochsprung-Wettkampfs in Lausannes Stadtzentrum statt.

Murtenlauf abgesagt

Der Gedenklauf Murten - Freiburg, die älteste Laufveranstaltung der Schweiz, findet 2020 wegen der Coronavirus-Krise nicht statt. Die organisatorischen Hindernisse für die diversen Schutzvorkehrungen seien zu hoch, vermeldete der Veranstalter. In der 87-jährigen Geschichte des Events ist dies erst die 2. Absage nach 1939. Der Murtenlauf gedenkt des Boten, welcher der Legende nach 1476 den Freiburgern den Ausgang der Schlacht bei Murten übermittelt hat. Er soll nach Verkündung der Siegesnachricht zusammengebrochen und kurz darauf gestorben sein.