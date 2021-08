Hochsprung: Lang bricht Saison ab

Hochspringerin Salome Lang hat sich entschieden, ihre Saison aus gesundheitlichen Gründen zu beenden. «Es sind verschiedene Beschwerden aufgetreten, so dass es vernünftiger ist, dass ich keine hohen Belastungen mehr auf mich nehme», erklärte die 23-jährige Baslerin. «Ich bin enttäuscht, denn ich habe mich sehr auf die Diamond-League-Meetings in Lausanne, Brüssel und Zürich gefreut», teilt Lang weiter mit. «Im Hinblick auf die kommende Saison ist es aber besser, wenn ich wieder richtig gesund werde.» In diesem Jahr hatte sie den Schweizer Rekord zweimal verbessert – zuletzt auf 1,97 m. An den Olympischen Spielen schaffte sie es aber nicht in den Final.