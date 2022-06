Schlumpf jubelt in Bern

Als wäre sie nie weg gewesen: Die Schweizer Marathon-Rekordhalterin Fabienne Schlumpf hat ihre Rückkehr nach einer halbjährigen Pause wegen einer Herzmuskelentzündung siegreich gestaltet. Die 31-Jährige gewann den 36. Schweizer Frauenlauf in Bern. Über 5 Kilometer distanzierte sie die zweitplatzierte Tamara Kamm um 20 Sekunden. Für Schlumpf war es nach 2017 und 2018 der dritte Sieg am Traditionsanlass.

Studentin Steiner mit Exploit

Die kaum bekannte Amerikanerin Abby Steiner, Studentin der University of Kentucky, hat am Samstag mit einer Jahres-Weltbestleistung von 21,80 Sekunden (Rückenwind 1,3 m/s) über 200 m im Final der NCAA-College-Meisterschaften in Eugene aufhorchen lassen. Der Lauf der 22-jährigen Sprinterin fand auf derselben Bahn statt, auf der im Juli die WM ausgetragen wird. Dort werden Ende Juni auch die US-Trials stattfinden, bei denen Steiner sich einen Platz im US-Team sichern will. An der letzten WM 2019 gewann Mujinga Kambundji über 200 m Bronze.

02:03 Video Archiv: Kambundji gewinnt WM-Bronze über 200 m Aus Sport-Clip vom 02.10.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.



Ehammer auch in Innsbruck stark

Simon Ehammer ist im Weitsprung weiterhin in beneidenswerter Form. Der Zehnkämpfer sprang im Rahmen der Golden Roof Challenge in Innsbruck 8,12 m weit. Den Sieg holte sich Paralympics-Champion Markus Rehm (GER), der mit 8,49 m einen Para-Weltrekord aufstellte. Ehammer war vor einer Woche beim Diamond-League-Meeting in Rabat mit einem Satz auf 8,13 m bereits Zweiter geworden. Ende Mai hatte der Appenzeller im Rahmen des Mehrkampf-Meetings in Götzis mit 8,45 m den weitesten Sprung aller Zeiten im Rahmen eines Zehnkampfs gezeigt.