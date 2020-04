Schweizer Meisterschaften in Bellinzona verschoben

Legende: Diese Bilder wird es diesen Sommer nicht geben Schweizer Meisterschaften in der Leichtathletik. Keystone

Schweiz: SM im Juni verschoben

Die Schweizer Meisterschaften der Leichtathleten finden nicht wie geplant am 26. und 27. Juni in Bellinzona statt. Der Entscheid ist angesichts der prekären Lage im Tessin logisch. Für Swiss Athletics geniesst die Durchführung der Schweizer Meisterschaften der Aktiven oberste Priorität. Es wird deshalb nach einer Lösung gesucht, um die Titelkämpfe zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr auszutragen. Möglich ist sowohl eine spätere Durchführung im Tessin als auch ein anderer Austragungsort.

China: Zhang zieht Schlussstrich

Der chinesische Weltklasse-Hochspringer Zhang Guowei, WM-2. von 2015, hat das Ende seiner Karriere mit 28 Jahren verkündet. Er entschloss sich zu dem Schritt, nachdem die Olympischen Spiele in Tokio wegen des Coronavirus auf 2021 verschoben worden waren.