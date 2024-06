Per E-Mail teilen

Legende: Bleiben im Regen über der angepeilten Zeit Die Schweizer Männer-Staffel um Timothé Mumenthaler (l.) und Bradley Lestrade. Keystone/Martial Trezzini

Sprint: Männer-Staffel verpasst wohl das Olympia-Ticket

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Männer hat beim Meeting in Genf die angepeilte Zeit von 38,30 Sekunden deutlich verpasst. Das Quartett mit Bradley Lestrade, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson und William Reais musste sich mit einer Zeit von 38,96 Sekunden begnügen. Im Regenwetter lag der Sprung in die Top 16 des Olympia-Rankings nicht drin, auch der Schweizer Rekord (38,36) wurde nicht gebrochen. Die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele endet am 30. Juni. Die Schweiz liegt mit einer Zeit von 38,53 Sekunden aus dem Jahr 2023 auf Platz 18 und hat wohl kaum noch eine Chance, den Niederlanden (38,30) das 16. und letzte Ticket für den Saisonhöhepunkt abzunehmen.