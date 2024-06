Per E-Mail teilen

Legende: Vorerst keine Wettkämpfe mehr für ihn Rhonex Kipruto beim Berlin-Marathon 2023. Imago/Stefan Zeitz

Doping: Kipruto wird sechs Jahre aus dem Verkehr gezogen

Der kenianische Langstreckenläufer Rhonex Kipruto ist von der Leichtathletik-Integritäts-Einheit (AIU) ein Jahr nach einer vorerst provisorischen Sperre wegen Dopings für sechs Jahre gesperrt worden. Dem 24-Jährigen wird Blutdoping vorgeworfen, worauf die Unregelmässigkeiten in seinem biologischen Pass zurückzuführen seien. Kipruto gewann bei der WM 2019 in Doha die Bronzemedaille über 10'000 Meter und stellte 2020 in Valencia mit 26:24 Minuten einen Weltrekord im 10-km-Strassenlauf auf.