Siebenkämpferin Acklin holt an der U20-WM Silber

Legende: Ihre Form stimmte auch in Peru Lucia Acklin beim Frühlingsmeeting in Basel im Mai. Imago/Beautiful Sports

Siebenkampf: Silber für Acklin an U20-WM

Siebenkämpferin Lucia Acklin hat an der U20-WM in Lima (Peru) die Silbermedaille gewonnen. Die 18-jährige Aargauerin stellte mit 5755 Punkten gleichzeitig eine neue persönliche Bestleistung auf. Für Acklin ist es nicht die erste Medaille an einem internationalen Anlass: 2022 gewann sie den Siebenkampf beim Olympischen Festival der europäischen Jugend (EYOF), 2023 holte sie beim EYOF Silber. Nun behauptete sich die Nummer 5 der Entry List erstmals auf Weltniveau.