Legende: Freut sich über seine Bestleistung Simon Ehammer überzeugt über 100 m. Keystone/Georgios Kefalas

Ehammer stellt über 100 m persönliche Bestleistung auf

An den Schweizer Meisterschaften in Basel steht Favorit Simon Ehammer im Zehnkampf nach 5 absolvierten Disziplinen mit 4571 Punkten deutlich an der Spitze. Der Appenzeller überzeugte vor allem über 100 m, in 10,42 Sekunden stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf. Für seinen eigenen Schweizer Rekord im Zehnkampf (8377 Punkte) müsste er sich am Sonntag noch steigern. Hinter Ehammer sind derzeit Nino Portmann (4115) und Samuel Staub (3957) klassiert.

01:03 Video Archiv: Ehammer überflügelt in Oslo die gesamte Konkurrenz Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Audrey Werro mit U20-Weltrekord

Die Mittelstreckenläuferin Audrey Werro zeigt beim Meeting in Nizza eine starke Leistung. In 2:34,89 Minuten stellte die 19-jährige Freiburgerin einen U20-Weltrekord über 1000 m auf. Werro verbesserte die bisherige Bestmarke, die seit 1979 von Irina Nikitina (Sowjetunion) gehalten und 1984 von Katrin Wühn (DDR) egalisiert worden war, um 0,51 Sekunden.