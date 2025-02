Legende: Setzt neue Massstäbe Valentin Imsand (hier bei der Athletissima in Lausanne 2024). Keystone/Jean-Christophe Bott

Leichtathletik: Imsand mit Rekord

Valentin Imsand brillierte am Hallenmeeting in Magglingen mit 2 Schweizer Rekorden. Er verbesserte die Bestmarke im Stabhochsprung erst auf 5,63, dann auf 5,72 m. Der 20-jährige Walliser sprang 10 cm höher als der bisherige Rekordhalter Felix Böhni 1983. Seine eigene Indoor-Bestmarke verbesserte Imsand um 22 cm. Der Schweizer Freiluft-Rekord von Böhni und Dominik Alberto liegt bei 5,71 m.

Leichtathletik: Kambundji gewinnt Hürden-Final

Ditaji Kambundji gewann beim Hallenmeeting «Orlen Cup» in Lodz (POL) überlegen den Final über 60 m Hürden. Die Bernerin setzte sich in 7,83 Sekunden durch, 18 Hundertstel vor Lotta Harala (FIN). Einen Podestplatz verpassten über 60 m flach Schwester Mujinga Kambundi (4. in 7,27 Sekunden) und William Reais (6. in 6,74 Sekunden).