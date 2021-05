Stabhochspringerin Moser am Oberschenkel verletzt

Legende: Muss pausieren Angelica Moser. Freshfocus

Stabhochsprung: Rückschlag für Moser

Wie Angelica Moser auf Instagram schreibt, verletzte sich die Hallen-Europameisterin dieses Jahres am Dienstag im Training am linken Oberschenkel. Wie lange sie pausieren muss, kommunizierte Moser nicht. Auf einem auf Instagram publizierten Bild ist die 23-Jährige allerdings an Krücken zu sehen. Gemäss Coach Damien Inocencio zog sich Moser die Blessur bei einer Übungssequenz zu, deren Ziel es war, die Geschwindigkeit beim Sprung zu verbessern.

Sprint: Bromell unterbietet Jahresweltbestzeit

Der amerikanische Sprinter Trayvon Bromell hat bei einem Meeting in Florida die Jahresweltbestzeit über 100 m auf 9,88 Sekunden gesenkt – mit 1,5 m/s Rückenwind. Der 25-Jährige setzte mit dieser Leistung den beeindruckenden Saisonstart nach Jahren mit Verletzungsproblemen fort. Bromell bestätigte den Coup vom vergangenen Wochenende, als er bei den Oregon Relays in Eugene den 200-m-Weltmeister Noah Lyles in 10,01 Sekunden bezwungen hatte.