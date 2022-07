Legende: Kann seinen Titel nicht verteidigen Sam Kendricks. imago images/Chai v.d. Laage

Stabhochsprung: Kendricks nicht in Eugene

Doppelweltmeister Sam Kendricks wird nicht an der Leichtathletik-WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene teilnehmen. Der 29-jährige Amerikaner wurde nach einer Knieoperation Anfang Mai für den Heimanlass nicht rechtzeitig fit. Kendricks, der sich 2017 in London und 2 Jahre später in Doha jeweils die WM-Goldmedaille gesichert hatte, verpasste im vergangenen Sommer schon die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio, dort aufgrund einer Corona-Infektion.

Speerwerfen: Vetter gibt Forfait für WM

Johannes Vetter hat seinen Start an der WM in Eugene abgesagt. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch mit. Der 29-jährige Deutsche, der vor 5 Jahren an den Titelkämpfen in London Gold geholt hatte, leidet weiterhin an einer Schulterverletzung.

Archiv: Vetter avanciert 2017 in Luzern zum zweitbesten Speerwerfer der Geschichte



U18-EM: Kerber und Imsand auf dem Podest

Die Schweizer Delegation hat am 3. Tag der U18-EM in Jerusalem gleich doppelt zugeschlagen. Die Nidwaldnerin Shirin Kerber gewann in 4:24,46 Minuten über 1500 Meter Bronze. Der Walliser Valentin Imsand wurde im Stabhochsprung mit 5,10 Meter Zweiter. Justin Fournier verpasste als Vierter eine Medaille nur knapp.