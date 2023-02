Legende: Den Schweizer Rekord um 3 Hundertstel gesenkt Hürdensprinterin Ditaji Kambundji. Keystone/Peter Schneider

Drei Schweizer Rekorde in der Halle

Die Schweizer Hürdenasse haben am späten Samstagabend beim Indoor-Meeting in Paris brilliert. Sowohl Ditaji Kambundji als auch Jason Joseph verbesserten den von ihnen gehaltenen Landesrekord über 60 m Hürden. Die Bernerin senkte ihre Bestmarke um 3 Hundertstel auf 7,86 Sekunden. Auch Joseph gelang eine Verbesserung um 3 Hundertstel. Er siegte in 7,48 Sekunden. Die Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji lief über 60 m in 7,18 auf den 3. Rang. Der dritte Schweizer Rekord ging auf das Konto von Jonas Raess. Er lief in New York die 3000 m in 7:35,24 Minuten. 400-m-Läufer Lionel Spitz erfüllte beim Hallenmeeting in Metz die EM-Limite über 400 m. Der 22-jährige Zürcher stellte in 46,14 Sekunden die zweitbeste Hallen-Zeit eines Schweizers auf. Bislang unterbot einzig Alain Rohr die Marke von 46 Sekunden (45,92).