Starke Strähl in Berlin-Marathon

Tolle Leistung von Martina Strähl beim Marathon in Berlin: Die Schweizerin absolvierte die 42,195 km in 2:30:37 Stunden und erreichte damit den 10. Platz. Nur zwei andere Europäerinnen waren schneller als Strähl. Der Sieg ging an Gotytom Gebreslase (ETH). Bei den Männern lief Adrian Lehmann mit einer Marke von 2:18:50 Stunden auf den 20. Rang. Rund 13 Minuten schneller (2:05:45 Stunden) war Guye Adola (ETH), der das Rennen für sich entschied.