Legende: Kein alternativer Gastgeber gefunden Eigentlich hätte San Diego die Strassenlauf-WM ausrichten sollen imago images/Shutterstock/Gints Ivuskans

Keine Strassenlauf-WM 2025

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat die diesjährige Strassenlauf-WM abgesagt. Das gaben die Organisatoren einen Monat nach der Verlegung vom ursprünglichen Austragungsort San Diego am Freitag bekannt. Es habe zwar Gespräche mit einigen alternativen Gastgebern gegeben, die sich für die Ausrichtung der vom 26. bis 28. September geplanten Wettkämpfe interessierten. Schlussendlich fehle aber «die notwendige Planungs- und Vorbereitungszeit» für solch ein aufwendiges Event. Die nächsten Weltmeisterschaften werden nun erst am 19./20. September 2026 in Kopenhagen stattfinden. Die genauen Gründe für das Scheitern der Veranstaltung in San Diego bleiben vage. Offenbar soll es im Hintergrund schwere organisatorische Probleme gegeben haben.