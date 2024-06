Legende: Kam nach 200 m zu Fall Athing Mu. IMAGO / USA TODAY Network

Drama um Olympiasiegerin Mu

An den Trials, den Olympia-Ausscheidungen der US-amerikanischen Leichtathleten, gibt es ein erstes prominentes Opfer. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Athing Mu stürzte über 800 m und verpasst die Sommerspiele in Paris. Die 22-jährige Mu kam nach 200 m in der Mitte des Feldes zu Fall und konnte danach nicht wieder zu ihren Konkurrentinnen aufschliessen. Schon auf den letzten Metern des Rennens liess sie ihren Tränen freien Lauf. Wegen einer Oberschenkelverletzung war sie verspätet in die Saison gestartet. Eine weitere Überraschung gab es im Diskus: Die 26-jährige Weltmeisterin Laulauga Tausaga schaffte in der Qualifikation keinen gültigen Wurf und verpasste den Final und die Olympischen Spiele.