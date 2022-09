Legende: Schnell unterwegs Tadesse Abraham (Archivbild). KEYSTONE/Walter Bieri

Halbmarathon: Abraham bleibt unter 1 Stunde

Tadesse Abraham zeigte am Halbmarathon in Kopenhagen ein starkes Rennen. In 59:53 Minuten verbesserte er seine persönliche Bestleistung um satte 49 Sekunden und wurde 14. Er blieb damit erstmals unter der 60-Minuten-Marke. Für den 40-jährigen Schweizer Marathon-Rekordhalter war der Lauf in der dänischen Hauptstadt ein wichtiger Meilenstein in der Vorbereitung auf seinen nächsten Marathon im November in New York. Julien Wanders beendete seinen Comeback-Lauf in Kopenhagen in 1:03:47. Der in der Schweiz wohnhafte Dominic Lobalu lief mit einer Zeit von 59:12 Minuten auf den starken 5. Rang.