Legende: Holt nicht das 3. olympische Einzel-Double in Serie Elaine Thompson-Herah verzichtet in Paris zumindest auf die 200 m. Doch auch das Antreten über 100 m ist in Gefahr. Reuters/Yves Herman

200 m: Titelverteidigerin Thompson-Herah verzichtet

Die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah, die sowohl in Rio 2016 als auch in Tokio 2021 das Double über 100 und 200 m schaffte, will an den Olympischen Spielen in Paris nur über 100 m antreten. Die 31-Jährige hat sich für die Trials einzig über die kurze Distanz eingeschrieben. Ob die Sprinterin in Paris aus dem Startblock schiessen wird, bleibt abzuwarten. Jamaikanischen Medienberichten zufolge machen Elaine Thompson-Herah Beschwerden an der Achillessehne zu schaffen. Sie hatte am 9. Juni nach einem Rennen in New York von der Bahn begleitet werden müssen.