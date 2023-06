Legende: In einer Liga mit Werner Günthor Stefan Wieland. Freshfocus/Claudio De Capitani

Kugelstossen: Wieland übertrifft 19-Meter-Marke

Dem Kugelstösser Stefan Wieland gelang am Abendmeeting in Thun eine Topleistung. Mit 19,21 m stellte der Athlet vom ST Bern eine persönliche Bestleistung auf und übertraf als vierter Schweizer nach Werner Günthör, Jean-Pierre Egger und Edy Hubacher die Marke von 19 Metern. Wieland legte in den letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung an den Tag und wurde nun mit seinem ersten Stoss über die 19-Meter-Linie belohnt. Der 24-Jährige verbesserte seine persönliche Bestweite, die er Anfang Juni im deutschen Neustädt aufgestellt hatte, um 28 Zentimeter und unterstrich damit seine hervorragende Verfassung.