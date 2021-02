Legende: Neue Weltrekordhalterin Gudaf Tsegay. Reuters

1500-Meter-Lauf: Tsegay mit Bestmarke

Gudaf Tsegay lief beim Hallen-Meeting in Liévin (FRA) über 1500 m in 3:53,09 Minuten Weltrekord. Die 24-jährige Äthiopierin, die an den Weltmeisterschaften 2019 in Doha im Freien über dieselbe Distanz Bronze gewonnen hatte, absolvierte die 1500 m über zwei Sekunden schneller als ihre Landsfrau Genzebe Dibaba (3:55,17), die die vormalige Hallen-Rekordzeit 2014 in Karlsruhe aufgestellt hatte.