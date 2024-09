Legende: Schreiben Schweizer Leichtathletik-Geschichte Alicia Masini, Chloé Rabac, Lia Thalmann und Timea Rankl. Sona Maleterova/athletics.ch

Sprint: 4x100-m-Frauen gewinnen an Nachwuchs-WM Silber

Die Schweizer 4x100-m-Frauenstaffel mit Timea Rankl, Lia Thalmann, Chloé Rabac und Alicia Masini hat an der U20-WM in Lima (PER) sensationell die Silbermedaille gewonnen. In 44,06 Sekunden stellte das Quartett im Final einen Schweizer U20-Rekord auf (bisher 44,30) und gewann die erste Schweizer Staffel-Medaille in der 38-jährigen Geschichte der U20-WM. Im Ziel lag die Schweiz erst auf Platz 3, ehe die vor ihr gelegenen Australierinnen wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert wurden. Gold ging an Jamaika.