Legende: Verpasst die nächsten beiden Olympischen Sommerspiele Shelby Houlihan. Keystone

Leichtathletik:Houlihan lange gesperrt

Die Amerikanerin Shelby Houlihan wurde wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Der nationalen Rekordhalterin über 1500 und 5000 m wurde bei einer Kontrolle am 15. Dezember 2020 die Einnahme des anabolen Steroids Nandrolon nachgewiesen. Die 28-jährige Houlihan, die 2016 in Rio den Olympia-Final über 5000 m erreicht hatte, beteuerte ihre Unschuld und erklärte den positiven Test mit dem Verzehr von Schweinefleisch. Der Internationale Sportgerichtshof TAS bestätigte die vom Leichtathletik-Weltverband verhängte Sperre, die rückwirkend ab dem 14. Januar 2021 in Kraft tritt. Houlihan wird damit nicht nur die Olympischen Spielen in Tokio, sondern auch die Sommerspiele 2024 in Paris verpassen.