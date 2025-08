Legende: Gewinnen über 100 m Melissa Jefferson-Wooden und Kenny Bednarek. Imago/ Imagn Images

Sprint: Jefferson-Wooden und Bednarek glänzen

An den US-Meisterschaften in Eugene (Oregon) haben sich Melissa Jefferson-Wooden und Kenny Bednarek über 100 m durchgesetzt. Die 24-jährige Jefferson-Wooden siegte mit Jahresweltbestleistung in 10,65 Sekunden. Sha'Carri Richardson startete in Eugene in den Halbfinals nicht mehr. Als amtierende Weltmeisterin darf sie an den Weltmeisterschaften in Japan im September aber dennoch teilnehmen. Bei den Männern feierte Bednarek ebenfalls einen Favoritensieg. Der zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner über 200 m drückte seine persönliche Bestzeit auf 9,79 s. An den Trials werden die Tickets für die WM in Tokio im September vergeben.