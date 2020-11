Legende: Feierte 2017 in London seinen grössten Erfolg Elijah Manangoi, der für 2 Jahre gesperrt wurde. imago images

1500 m: Manangoi akzeptiert Urteil

Wegen verpasster Dopingtests wurde der ehemalige 1500-m-Weltmeister Elijah Manangoi für 2 Jahre gesperrt. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mit. Der 27-jährige Kenianer, der 2017 in London WM-Gold holte, verstiess gegen die strengen Auflagen der täglichen Meldepflicht. Der Weltklasse-Läufer habe das Urteil akzeptiert. Die Sperre tritt rückwirkend ab dem 22. Dezember 2019 in Kraft. Der Kenianer verpasst somit die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.