Legende: Ein Bandscheiben-Vorfall stoppte ihn David Storl. Archivbild imago images/Jan Huebner

Kugelstossen: Doppelweltmeister Storl mit Rücktritt

David Storl, zweifacher Weltmeister im Kugelstossen, beendet im Alter von 33 Jahren seine Karriere. Ein Bandscheibenvorfall hat den Deutschen schon in den vergangenen 20 Monaten vom Wettkampf-Ring ferngehalten. Storl gewann 2011 in Daegu in Südkorea als jüngster Kugelstosser WM-Gold. Zwei Jahre später verteidigte er in Moskau seinen Titel erfolgreich. An den Olympischen Spielen 2012 sicherte sich Storl die Silbermedaille.

01:01 Video Archiv: Storl holt WM-Gold in Moskau 2013 Aus Sport-Clip vom 16.08.2013. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Marathon: Chepchirchir für 8 Jahre gesperrt

Die Gewinnerin des Tokio-Marathons 2017, Sarah Chepchirchir, wurde für 8 Jahre gesperrt, wie die Integrity Unit of Athletics (AIU) bekannt gab. Die Kenianerin wurde nach einem zweiten Verstoss gegen die Anti-Doping-Regeln aufgrund eines positiven Tests auf Testosteron bestraft. Die 39-Jährige wurde nach dem Chon-Buri-Marathon in Thailand getestet, den sie im November 2023 mit einer Zeit von 2:35:43 Stunden auf dem zweiten Platz beendet hatte. Chepchirchir war bereits von 2019 bis 2023 wegen Anomalien in ihrem biologischen Pass gesperrt worden.