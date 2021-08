Legende: Der Wunderläufer startet in Lausanne Karsten Warholm. Keystone

Athletissima: Warholm geht an den Start

Das Leichtathletik-Meeting in Lausanne vom 26. August kann mit einem echten Superstar aufwarten: Der Norweger Karsten Warholm wird über 400 m an den Start gehen. Der Lauf der Männer über die Stadionrunde wurde kurzfristig ins Programm aufgenommen. Warholm lief an den Olympischen Spielen in Tokio über 400 m Hürden einen Fabel-Weltrekord. In Lausanne will der 25-Jährige ohne die Hürden versuchen, den 34 Jahre alten Europarekord von Thomas Schönlebe aus der DDR über 400 m zu knacken. Zu den Herausforderern von Warholm auf der Pontaise wird der Schweizer Ricky Petrucciani gehören, der in Tokio in dieser Disziplin die Halbfinals erreichte.