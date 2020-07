Legende: Unter Beschuss Der russische Leichtathletik-Verband. Reuters

Doping-Affäre: RusAF unter Druck

Der Leichtathletik-Weltverband will den russischen Verband RusAF ausschliessen, wenn er nicht bis zum 15. August die verhängte Geldbusse von 6,31 Millionen Dollar bezahlt hat. Dies teilte World Athletics mit. Russland hatte eine Frist zur Zahlung der Geldbusse bis zum 1. Juli verstreichen lassen. Im November 2015 war RusAF wegen flächendeckenden Dopings in der Leichtathletik Russlands erstmals suspendiert worden. Seitdem ist die Sperre mehr als ein Dutzend Mal verlängert worden. Die Busse war im Zuge der Affäre um Hochsprung-Hallen-Weltmeister Danil Lysenko verhängt worden. Funktionäre von RusAF hatten Dokumente gefälscht, um verpasste Dopingtests von Lysenko zu vertuschen.

Neue Termine für Titelkämpfe

World Athletics hat wegen der Coronavirus-Pandemie diverse Titelkämpfe neu terminiert. Darunter fällt die Halbmarathon-WM in Yangzhou (CHN). Der Medaillenkampf in der Spezialdisziplin von Julien Wanders wird neu eine Woche später am 27. März 2022 ausgetragen. Einen neuen Termin gibt es auch für die U20-WM, die vom 17. bis 22. August 2021 – eine Woche nach den Olympischen Spielen in Tokio – in Nairobi stattfinden soll.