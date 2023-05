Legende: Machte in Langenthal auf sich aufmerksam Audrey Werro. KEYSTONE / Peter Klaunzer

600 m: Audrey Werro beeindruckt am Auffahrtsmeeting

Audrey Werro setzte beim Auffahrtsmeeting in Langenthal ein Ausrufezeichen. In 1:25,12 Minuten pulverisierte die 19-jährige Freiburgerin die Schweizer Allzeit-Bestleistung über die selten gelaufenen 600 m von Regula Zürcher aus dem Jahr 1996 um 1,04 Sekunden. Mit dieser Zeit reihte sie sich in der ewigen europäischen Bestenliste auf dem 6. Rang ein.