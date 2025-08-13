Legende: Auch über 400 m schnell Audrey Werro. Keystone/Til Buergy (Archiv)

400 m: Werro rückt Sprunger auf die Pelle

800-m-Läuferin Audrey Werro (CA Belfaux) trat an ihrem Heimmeeting im Leichtathletikstadion St-Léonard in Freiburg über 400 m an und war so schnell wie noch nie. Die 21-jährige Freiburgerin zeigte einen entfesselten Lauf, siegte in 51,03 Sekunden und verbesserte den Schweizer U23-Rekord von Giulia Senn gleich um 75 Hundertstel. Für diesen Exploit durfte sich die U23-Europameisterin zurecht vom begeisterten Publikum feiern lassen. Lea Sprunger (Schweizer Rekord 50,52) ist die einzige Schweizerin, die die Bahnrunde jemals schneller gelaufen ist.

100 m: Frey so schnell wie nie zuvor

Das zweite Highlight des Abends aus Schweizer Sicht war beim Meeting in Freiburg der 100-m-Final der Frauen, den Géraldine Frey (LK Zug) in 11,09 Sekunden gewann. Nach 11,17 Sekunden im Vorlauf stellte die 28-jährige Zugerin zum zweiten Mal innert anderthalb Stunden eine persönliche Bestzeit auf. In der ewigen Schweizer Bestenliste ist sie hinter Mujinga Kambundji (10,89), Ajla Del Ponte (10,90) und Salomé Kora (10,95) neu die Nummer 4.