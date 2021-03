Legende: Muss passen Silvan Wicki. Freshfocus

Sprinter Wicki in Torun nicht dabei

Der Sprinter Silvan Wicki muss am Wochenende auf die Teilnahme an den Hallen-Europameisterschaften in Torun (POL) verzichten. Der Schweizer Rekordhalter über 60 m leidet seit den Schweizer Meisterschaften Mitte Februar in Magglingen, wo der Basler in 6,59 Sekunden siegte, an Beschwerden in der Kniekehle.