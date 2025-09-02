Legende: An der Achillessehne verletzt Gabrielle Thomas. Imago Images/Kirby Lee

Thomas nicht in Tokio

Die US-amerikanische 200-m-Olympiasiegerin Gabrielle Thomas muss wegen einer Verletzung an der Achillessehne auf die Teilnahme an den am 13. September beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio verzichten. Dies gab die 28-Jährige am Dienstag bekannt. Thomas hatte im Vorjahr an den Olympischen Spielen in Paris auch mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m Gold geholt. Durch Thomas' Absage steigen die Chancen für die 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred auf das Sprint-Double. Die 24-Jährige aus Saint Lucia war in Paris über 200 m Zweite.