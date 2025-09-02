Legende: An der Achillessehne verletzt Gabrielle Thomas. Imago Images/Kirby Lee

Thomas nicht in Tokio

Die US-amerikanische 200-m-Olympiasiegerin Gabrielle Thomas muss wegen einer Verletzung an der Achillessehne auf die Teilnahme an den am 13. September beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio verzichten. Dies gab die 28-Jährige am Dienstag bekannt. Thomas hatte im Vorjahr an den Olympischen Spielen in Paris auch mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m Gold geholt. Durch Thomas' Absage steigen die Chancen für die 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred auf das Sprint-Double. Die 24-Jährige aus Saint Lucia war in Paris über 200 m Zweite.

Auch Cheptegei und Kiplimo verzichten auf WM

Joshua Cheptegei verzichtet auf die Teilnahme an der WM in Tokio. Der zweifache Olympiasieger aus Uganda machte für seine Absage «persönliche Gründe» geltend. Der 28-jährige Läufer gewann an den Spielen vor vier Jahren in Tokio Gold über 5000 m und im vergangenen Jahr in Paris über 10'000 m. Ebenfalls aus persönlichen Gründen wird Cheptegeis 24-jähriger Landsmann Jacob Kiplimo, der Weltrekordhalter im Halbmarathon, in Tokio nicht dabei sein. Die Bestmarke von 56:42 Minuten hat er im Februar in Barcelona aufgestellt.