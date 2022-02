Legende: Die neue Weltrekordhalterin Yalemzerf Yehualaw. keystone/Archiv

Neue Weltbestzeit über 10 km

Yalemzerf Yehualaw (ETH) hat den Weltrekord über 10 Kilometer auf der Strasse verbessert. Die 22-Jährige lief am Sonntag in Castellon (ESP) eine Zeit von 29:14 Minuten. Die WM-Dritte im Halbmarathon unterbot damit die bisherige Bestmarke von Joyciline Jepkosgei (KEN) um satte 29 Sekunden.

Hallen-SM: Kambundji gewinnt Hürden-Duell

Die besten Hürdensprinterinnen des Landes boten dem Publikum am zweiten Tag der Schweizer Hallen-SM eine begeisternde Show mit Ditaji Kambundji als Siegerin. Im Final setzte sich Kambundji in 7,97 Sekunden mit 2 Hundertsteln Vorsprung auf Noemi Zbären durch. Sprinter Felix Svensson gewann über 200 m und stellte in 20,96 Sekunden einen neuen Schweizer Rekord auf. Angelica Moser überzeugte im Stabhochsprung mit einer Saisonbestleistung von 4,65 m.

00:24 Video Der 60-m-Hürden-Lauf der Frauen an der Hallen-SM Aus Sport-Clip vom 27.02.2022. abspielen

Wanders im Halbmarathon 6.

Beim Halbmarathon in Neapel ist Julien Wanders in 1:00:28 Stunden auf den 6. Platz gelaufen. Dieser Wettkampf war für den Europarekordhalter (59:13) ein Formtest im Hinblick auf seinen ersten Marathon, den er im April laufen wird. Morgan Le Guen wurde in 1:01:53 Elfter und verbesserte seine persönliche Bestzeit um 29 Sekunden.