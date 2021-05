Legende: Darf zufrieden sein Finley Gaio. Keystone

Zehnkampf: Gaio springt in die Presche

Finley Gaio hat für einen aus Schweizer Sicht versöhnlichen Abschluss beim Mehrkampf-Meeting in Götzis gesorgt. Nachdem der Olympia-Kandidat Simon Ehammer am Samstag mit drei Nullern im Weitsprung frühzeitig ausgeschieden war und Géraldine Ruckstuhl sowie Annik Kälin hatten passen müssen, stellte der 22-Jährige Baselbieter mit 7899 Punkten eine klare persönliche Bestleistung auf. Sieger Damian Warner (CAN) scheiterte mit 8995 Punkten hauchdünn an der 9000er-Marke, die bislang erst Roman Sebrle (CZE/9026), Ashton Eaton (USA/9045) sowie Weltrekordhalter Kevin Mayer (FRA/9126) durchbrochen hatten. Vom Kurs kam er erst in der vorletzten Disziplin, dem Speerwurf, ab.