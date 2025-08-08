Legende: Kehrt mit Bronze aus dem Norden heim Leon Krummenacher. Imago/Beautiful Sports

Zehnkampf: Krummenacher nahe an 8000-Punkte-Marke

Exploit von Leon Krummenacher an der U20-EM in Tampere: Mit 7972 Punkten gewann der 19-jährige Obwaldner bei seiner Premiere an einer Nachwuchs-EM Bronze im Zehnkampf. Am zweiten Wettkampftag arbeitete er sich von Platz 8 auf 3 nach vorne, realisierte mehrere persönliche Bestleistungen und liegt in der ewigen Schweizer U20-Bestenliste neu an 2. Position hinter dem U23-Europameister Andrin Huber (8009). Zum Vergleich: Im gleichen Stadion hatte der heutige Schweizer Rekordhalter Simon Ehammer 2018 mit 7642 Punkten Bronze an der U20-WM gewonnen.