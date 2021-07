Legende: Zuerst die Freude, dann der Frust Christine Mboma. imago images

400 m: Mboma darf über die Bahnrunde nicht starten

Zwei Tage nach ihrem Wunderlauf über die Bahnrunde beim Meeting in Bydgoszcz/POL ist bei Christine Mboma ein zu hoher natürlicher Testosteronspiegel festgestellt worden. Die 18-jährige Namibierin darf deshalb bei den Olympischen Spielen über 400 m nicht an den Start gehen. Mboma hatte in Bydgoszcz mit einer Zeit von 48,54 Sekunden eine Weltjahresbestzeit erzielt. Weil das Limit über 200 m nicht gilt, darf sie dort starten.

100 m Hürden: Sperre gegen McNeal bestätigt

Der Internationale Sportgerichtshof TAS hat die fünfjährige Sperre gegen die Hürdensprint-Olympiasiegerin Brianna McNeal wegen der Manipulation einer Dopingprobe bestätigt. Die 29-jährige Amerikanerin hatte gegen den Entscheid der Athletics Integrity Unit (AIU) Berufung eingelegt und war bis zuletzt startberechtigt. Die Sperre gilt unverändert rückwirkend vom 15. August 2020 an. McNeal wird somit neben den Olympischen Spielen in Tokio auch jene 2024 in Paris verpassen. Alle vom 13. Februar bis 14. August 2020 gewonnenen Medaillen, Punkte und Preisgeld werden ihr aberkannt.