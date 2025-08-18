Legende: Hatte in Polen die Nase vorn Kishane Thomson (r.) IMAGO / NurPhoto

Thompson nicht an der Athletissima

Das erneute Sprint-Duell zwischen Kishane Thompson und Noah Lyles an der Athletissima am Mittwoch ist geplatzt. Der Jamaikaner Thompson begründete den Verzicht mit einer Entzündung am Schienbein, wie die Organisatoren mitteilten. Das Management von Thompson liess ausrichten, dass der Sprinter auch nicht bei Weltklasse Zürich Ende August antreten wird. Am Samstag hatte der 24-Jährige den US-Amerikaner Lyles in Chorzow über 100 m knapp in die Knie gezwungen. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden seit Olympia in Paris, wo Thompson um 5 Tausendstelsekunden von Lyles um die Goldmedaille gebracht worden war.

Lobalu muss Muskelzerrung auskurieren

Dominic Lobalu verzichtet diese Woche auf die Starts an der Athletissima in Lausanne (5000 m) und an der SM in Frauenfeld (1500 m). Der St. Galler leidet an einer Muskelzerrung. Dies teilt sein Management mit. Lobalu verspürte vergangenen Samstag beim Lauftraining einen abrupt auftretenden Schmerz im hinteren Oberschenkel, worauf er die Einheit abbrach. Der MRI-Untersuch vom Sonntag ergab eine Muskelzerrung, die es in den nächsten Tagen auszukurieren gilt.