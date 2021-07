800 m: 3 Schweizerinnen im Final

Gleich 3 Schweizerinnen haben sich an der U20-EM in Tallinn für den 800-m-Final vom Samstag (17:15 Uhr) qualifiziert. Valentina Rosamilia, Lea Ammann und Audrey Werro schafften den Einzug für den Final der besten 8 in überzeugender Manier. Werro entschied ihren Halbfinal-Heat für sich.

100 m Hürden: Kambundji läuft U20-EM-Rekord

Auch über 100 m Hürden ist mit Ditaji Kambundji eine Schweizerin im Final dabei. Im Halbfinal stellte sie mit einer Zeit von 13,01 Sekunden zudem einen neuen Meisterschaftsrekord auf. Ihre persönliche Bestzeit verpasste Kambundji nur um 7 Hundertstel. Der Final findet am Samstag um 16:45 Uhr statt.

100 m: Gutschmidt knapp neben dem Podest

Über 100 m verpasste Melissa Gutschmidt eine Medaille nur knapp. Die Lausannerin sprintete in 11,47 Sekunden auf Platz 4 und verbesserte ihren eigenen Schweizer U20-Rekord um 1 Hundertstel.